Станцию метро «Савеловская» сравнили с подземкой Сан-Франциско и Копенгагена

Фотография станции «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена вызвала споры в Сети. Многие решили, что подземка не может выглядеть подобным образом и заподозрили фотошоп.

Кадр опубликовал на Reddit пользователь под ником poopingpasta за подписью «Неотредактированный снимок московского метро». Его утверждение тут же оспорили.

Источник фото: Reddit

«Ложь. Картинка черно-белая», «нет шансов, что это не редактировали», — писали в комментариях.

Однако нашлись и те, кому понравилась и станция, и сделанное изображение. Люди отметили контраст фото и то, как чисто в метро.

Источник фото: Reddit

«Чище, чем метро в Копенгагене, впечатляет», — оценили снимок одни. «Было бы похоже на метро Сан-Франциско, если бы было грязно и валялись наркоманы», — заметили другие. Третьи признались, что фотография стала поводом для «необычных воспоминаний».

Ранее пользователи платформы составили перечень городов, которые сочли самыми разочаровывающими. Возглавил список Дубай, признанный сильно жарким и «фальшивым».