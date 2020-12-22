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    22 декабря 2020, 06:22

    Станцию метро «Савеловская» сравнили с подземкой Сан-Франциско и Копенгагена

    Александра Ломейко

    Фотография станции «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена вызвала споры в Сети. Многие решили, что подземка не может выглядеть подобным образом и заподозрили фотошоп.
    Станцию метро «Савеловская» сравнили с подземкой Сан-Франциско и Копенгагена

    Кадр опубликовал на Reddit пользователь под ником poopingpasta за подписью «Неотредактированный снимок московского метро». Его утверждение тут же оспорили.

    Станцию метро «Савеловская» сравнили с подземкой Сан-Франциско и Копенгагена | Изображение 1
    Источник фото: Reddit

    «Ложь. Картинка черно-белая», «нет шансов, что это не редактировали», — писали в комментариях.

    Однако нашлись и те, кому понравилась и станция, и сделанное изображение. Люди отметили контраст фото и то, как чисто в метро.

    Станцию метро «Савеловская» сравнили с подземкой Сан-Франциско и Копенгагена | Изображение 2
    Источник фото: Reddit

    «Чище, чем метро в Копенгагене, впечатляет», — оценили снимок одни. «Было бы похоже на метро Сан-Франциско, если бы было грязно и валялись наркоманы», — заметили другие. Третьи признались, что фотография стала поводом для «необычных воспоминаний».

    Ранее пользователи платформы составили перечень городов, которые сочли самыми разочаровывающими. Возглавил список Дубай, признанный сильно жарким и «фальшивым».