Мир 23 июля 2023, 07:11 Станцию метро отказались изменить в Праге по требованию украинской беженки Lidovky: беженка с Украины возмутилась русскоязычным надписям и символике в пражском метро РИА «Новости»

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Украинская беженка в Чехии возмутилась советской символике и русскоязычными надписями на станции метро «Андел» в Праге, посвященной русско-чехословацкой дружбе. Она обратилась с местным властям с просьбой убрать их, сообщило издание Lidovky.

«Я была просто в шоке, когда прочла в метро надписи о дружбе между Прагой и Москвой. Я ничего не понимаю, ведь политики в Чехии утверждают, что они против России. Призываю немедленно убрать всю символику», — сказала она.

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Однако руководство пражского метра заявило, что русскоязычные надписи, серп и молот, а также флаг СССР отражают историю города, метро и всей страны. Аналогичный ответ пришел из мэрии Праги.

С 1 июля власти Чехии поменяли правила оплаты проживания беженцев с Украины. В связи с эти местные СМИ не исключили массовый отток переехавших украинцев в другие страны.