Станцию харьковского метро «Московский проспект» хотят переименовать

Московское метро увеличат еще на 7 станций Подробнее

«Известия» уточнили, что станцию намерены переименовать в честь завода «Турбоатом», который находится прямо на выходе из метро. Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал, что заводской коллектив обратился в городской совет с этим предложением.

Он заверил, что инициативу рабочих рассмотрят на ближайшей сессии, которая пройдет на следующей неделе 16 октября. Чиновник выразил уверенность, что депутаты и топонимическая комиссия поддержат идею завода.

«Лично я поддерживаю. „Турбоатом“ — флагман нашего машиностроения, известный во всем мире, достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки», — напомнил градоначальник в своем Telegram-канале.

По данным издания, станцию «Московский проспект» открыли в середине 1970-х годов. Она расположена Холодногорско-Заводской линии харьковского метрополитена.