Мир 13 января 2023, 02:45 Станция метро имени Льва Толстого в Киеве получила новое название Станцию метро имени Льва Толстого переименовали в «Площадь Украинских героев» Unsplash

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Две станции метро в Киеве переименовали согласно политике декоммунизации на Украине. Новые названия выбрали жители города путем голосования, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Киевляне проголосовали за новые названия станциям метро „Дружбы народов“ и „Льва Толстого“. В частности, они поддержали переименование станции метро „Дружбы народов“ в „Зверинецкую“, „Площади Льва Толстого“ — в „Площадь Украинских героев“», — написали СМИ.

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Жители украинской столицы также одобрили переименование проспекта Освободителей в честь автора первых почтовых марок Украины Георгия Нарбута. На Украине пытаются переписать советскую историю и искоренить все, что связано с Украинской ССР. В разных городах и населенных пунктах сносят памятники русским писателям, музыкантам и советским воинам.

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В декабре в Одессе снесли памятники русскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Все работы по демонтажу проводились в ночное время.