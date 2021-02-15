Зеленый и малиновый снег заметили у украинской станции в Антарктиде

Зеленый и малиновый снег заметили рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» в Антарктиде. Пресс-служба Национального антарктического научного центра назвала такое явление «цветением». Такие оттенки снег приобретает в результате развития в нем микроскопических водорослей.

«В конце антарктического лета в районе нашей станции „Академик Вернадский“ наблюдается такое явление, как „цветение“ снега. В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей», — говорится в сообщении Центра в Facebook.

Эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы. Споры начинают прорастать, когда погодные условия становятся благоприятными. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, содержащий клетки некоторых видов микроводорослей.

«Цветение снега» способствует изменению климата. Снег из-за окраски меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В итоге в нем развивается больше ярких водорослей, а от этого таяние еще ускоряется.

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