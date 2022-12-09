Мир 09 декабря 2022, 05:23 «Становится все хуже». Подполье Николаева рассказало о тяжелой ситуации в городе Подполье Николаева пожаловалось на тяжелую ситуацию с продовольствием в городе РИА «Новости»

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В Николаеве продолжает ухудшаться ситуация с продовольствием. Людям приходится выживать, заявил в разговоре с РИА «Новости» активист подполья города.

«В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится все хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю», — сказал он.

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По словам собеседника, хлеб в город привозят из Киева, но за время доставки он становится черствым и несъедобным. Также активист сообщил, что местное руководство снижает социальные расходы. Это касается и пособий по безработице.

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«Люди не живут, а просто выживают», — подчеркнул он.

При этом, как заявил мужчина, люди из соседних областей начинают звонить и предлагать свою помощь. Подполье общается со своими сторонниками из Одессы и Херсона.