23 января 2024, 15:30
«Становится дурным тоном». Израиль не сможет долгое время оставаться «агрессивным государством»
Политолог Маркелов: на Израиль продолжат оказывать давление по ситуации в Газе
Действия Израиля в секторе Газа выглядят неадекватными и агрессивными, поэтому стране придется налаживать переговорный процесс с палестинским движением ХАМАС. Об этом в беседе с «360» рассказал политолог Сергей Маркелов.
Придется пойти на переговоры
«По разным каналам Израилю пытаются „поправить мозги“, при этом ему важно сохранить хорошую мину при плохой игре перед своим народом», — сообщил он.
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Политолог напомнил, что на израильское руководство оказывают давление как американцы, так и ближневосточные страны. Несмотря на то что Израиль оправдывает военную операцию в палестинском анклаве нападением боевиков ХАМАС 7 октября, ему придется урегулировать ситуацию, добавил Маркелов.
«Руководство Израиля понимает, что оставаться долгое время сверхагрессивным государством и делать агрессивные в адрес мирного палестинского населения сектора Газа вещи, это уже становится дурным тоном», — указал эксперт.
По его мнению, из-за конфликта Израиль все больше теряет свои позиции, в том числе в таких организациях, как НАТО и ООН. Так как две стороны не могут самостоятельно урегулировать ситуацию, к переговорам подключаются посредники, подчеркнул Маркелов.
«Поэтому это нормальная политическая история. Это нормально, когда две стороны, напрямую воюющие, не могут договориться», — обратил внимание политолог.
Вернется здравый смысл
Эксперт предположил, что благодаря перерыву в боевых действиях к ХАМАС и Израилю может вернуться чувство здравого смысла. Он назвал тему перемирия политическим вопросом и отметил, что обеим сторонам придется объяснить причины остановки конфликта.
«Как это будет правительство Израиля объяснять своим гражданам? Как ХАМАС будет объяснять своим политическим партнерам, той же Сирии, Ирану, ближневосточным ребятам?» — задался вопросом Маркелов.
Израиль 22 января предложил ХАМАС на два месяца приостановить боевые действия, сообщил RT. Ранее израильское руководство согласилось на гуманитарную двухнедельную паузу в обмен на десятки пленных в секторе Газа.
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