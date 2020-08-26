«Станочница» и «социологиня»: на Украине узаконили феминитивы

Жители Украины теперь официально могут писать в документах профессию феминитивами. Соответствующий приказ выпустили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Жители Украины могут добровольно на законном уровне указывать название профессии в документах исходя из пола, сообщает ведомство Украины. Например, вместо «социолога» — «социологиня», вместо «инженера» — «инженерка», и не «станочник широкого профиля», а «станочница широкого профиля».

В приказе аргументировали это тем, что у украинцев есть потребность в адаптировании названий профессий по гендерному признаку.

Ранее и в России дискутировали на тему феминитивов. Несколько лет назад интернет-пользователи обратили внимание на сервис, который переделывает любое русское слово в феминитив. Но не всем такое нововведение пришлось по душе. Так, блогер Илья Варламов уверен, что феминитивы искажают живой русский язык. А вот подписчики блогера разделились на два лагеря.