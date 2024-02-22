Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано во время брифинга в Брюсселе усомнился в высказывании зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, что Киев является русским городом. Также он не верит в успех российских войск дойти до столицы Украины в ходе СВО.