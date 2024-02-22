22 февраля 2024, 20:29
Стано ответил на слова Медведева, что Киев — русский город
Представитель ЕС Стано усомнился в словах Медведева, что Киев — русский город
Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано во время брифинга в Брюсселе усомнился в высказывании зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, что Киев является русским городом. Также он не верит в успех российских войск дойти до столицы Украины в ходе СВО.
Стано появился на трибуне брифинга Еврокомиссии в Брюсселе в футболке с надписью «я поддерживаю Украину», надетой поверх белой рубашки с галстуком.
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Представитель ЕС также пообещал, что Европа продолжит активно поддерживать Украину.
По словам главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз снабдит Киев всем необходимым.
Ранее Медведев жестко высказался в адрес Байдена. Зампред Совбеза назвал последнего впавшим в маразм бесполезным старикашкой.
Дмитрий Медведев
Евросоюз
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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