Станислав Шушкевич поздравил Михаила Горбачева с 90-летием

Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет во вторник, 2 марта. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич поздравил политика с днем рождения, написала «Общественная служба новостей».

По словам Шушкевича, за свою карьеру Горбачев принял большое число спорных решений. При этом самым главным был шаг к объединению ФРГ и ГДР в одну страну.

«Я посылал ему письменные поздравления. Звонить не стал, потому что я с ним не столь дружен. Он сделал, конечно, великое дело. Фактически, это был его шаг по объединению Германии. Этот шаг пошел на пользу Европе и был великолепным», — подчеркнул экс — глава республики.

Он заметил, что Горбачев хороший политик и может принимать серьезные решения, но при условии, что у него есть достойные советники. По мнению политика, в команде бывшего главы СССР было мало нужных людей.