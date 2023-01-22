Мир 22 января 2023, 12:12 «Станет радиоактивным кладбищем». Европе предрекли гибель в случае поставок танков для ВСУ Daily Mail: Европа рискует стать радиоактивным кладбищем при поставках танков для ВСУ Defense.gov

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Европа может превратиться в радиоактивное кладбище, если ВСУ поставят современные танки. Об этом в материале для Daily Mail предупредил журналист и писатель Питер Хитченс.

По оценке Хитченса, планы Запада снабдить Украину танками можно назвать «актом величайшей глупости».

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«Это может превратить Европу в радиоактивное кладбище», — подчеркнул он.

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По данным Süddeutsche Zeitung, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену, что страна даст добро на поставки ВСУ танков Leopard при условии, если Соединенные Штаты дадут Украине танки Abrams. В кабмине ФРГ эту информацию поспешили опровергнуть.

Байден при этом совсем отказывается говорить о сроках предоставления Leopard Украине. Хотя продолжает утверждать, что ВСУ продолжат получать помощь дальше.

Когда журналисты в последний раз спросили его о поставках танков, он в буквальном смысле ушел от ответа и ретировался от представителей СМИ.