Стамбульский «Робин Гуд» помогает городским беднякам

По словам горожан, этот человек уже четыре раза раздавал деньги жителям бедных и неблагополучных кварталов. Он подбрасывал конверты с деньгами прямо в дома к беднякам или отдавал их детям. В другой раз он пришел в продуктовый магазин и погасил долги самых злостных неплательщиков.

«Так рад, что еще остались такие люди, как он. Пока у нас есть такие люди, Турецкая республика не упадет в грязь лицом», — признался житель Стамбула.