Стамбул затопило из-за проливных дождей

Сильные ливни продолжили заливать Стамбул. Аномальные осадки обрушились на город еще на минувшей неделе, и, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, стихия не думает успокаиваться.

Из-за непрекращающихся дождей улицы города начали больше походить на реки. Происходящее осложнило дорожную обстановку. Вода проникала в общественный транспорт, некоторые водители оказались заблокированы в своих машинах. Подтопило даже Большой базар, написала Readovka.

Водители пытались оказывать помощь друг другу на трассах, где из-за плохой видимости выросло количество ДТП. Видео с последствиями потопа в Стамбуле опубликовала газета «Известия».

На минувшей неделе из-за горного паводка в провинции Сычуань в Китае погибли четыре человека, еще девять пострадали, сообщал RT. По данным местных СМИ, из-за резкого подъема воды в горной реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу нескольких туристов просто смыло потоком воды. Всех пострадавших доставили в больницы.