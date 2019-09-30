Стамбул может снова тряхнуть от землетрясения

«Я рыдала прямо на работе». Как жители Стамбула пережили сильное землетрясение Подробнее

Стамбул построили прямо на Северо-Анатолийском разломе, который является одним из самых опасных в мире. Его протяженность составляет более тысячи километров. Две плиты проходят под мостами, соединяющими европейскую и азиатскую части турецкого города.

За период с начала прошлого века мощные землетрясения уже унесли жизни около 20 тысяч человек. Сейчас, по оценке специалистов, разлом снова активизировался.

Жители почувствовали толчки 24 сентября. Эпицентр землетрясения пришелся на территорию Мраморного моря, а магнитуда составила 4,7 балла. Через два дня подземные толчки повторились снова, но были уже сильнее и достигли отметки в 5,7 баллов. В результате никто не пострадал, но порядка 34 человек получили ранения.

Северо-Анатолийский разлом летом 2019 года изучали ученые Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца. Они выяснили, что две плиты под Мраморным морем не расходятся, а сталкиваются. Такое движение может вызывать землетрясения магнитудой до 7,4 балла. При этом эксперты не исключают, что мощные толчки продолжатся и дальше, но их силу может уменьшить локализация эпицентра в одном месте разлома.