Стало известно, зачем военные США делают макеты российского и китайского оружия

Около военной базы США был замечен редкий макет китайского танка. Зачем американцам нужны модели иностранной военной техники, рассказали эксперты Юрий Кнутов и Василий Дандыкин, написало ИА Nation News.

Ни для кого не секрет, что страны-противники всегда старались заполучить оружие друг друга. Например, такая стратегия практиковалась гитлеровской Германией. Аналогично поступали СССР и США во времена холодной войны, отметил Дандыкин.

По его словам, для США «настоящим подарком» послужил развал СССР. Американские солдаты даже сформировали авиаэскадрилью из советских самолетов. С Китаем дела обстоят несколько сложнее.

Полковник запаса Юрий Кнутов рассказал, что сегодня в США по-прежнему бережно хранятся образцы советско-российской военной техники. Их активно используют для отработки военной тактики. Цель таких учений — научить американцев отличать на расстоянии российскую технику от западной, а также запоминать ее наиболее уязвимые места.