Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского в Париж

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит «нормандской четверки» обошлась стране в 1,6 миллиона гривен (более четырех миллионов рублей). Выделенную из бюджета сумму назвало Государственное управление делами президента.

«Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тысячи евро <…> и 61,9 тысячи гривен, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тысячи гривен», — приводит сообщение госуправления 112.ua.

Канал отметил, что осенью Зеленский посещал заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Тогда поездка обошлась в сумму более 1,7 миллиона гривен.

Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. На переговорах присутствовали лидеры России, Украины, Германии и Франции. В рамках саммита Зеленский впервые провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопрос договора о транзите газа, а также выполнение Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.