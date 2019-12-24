Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского в Париж
«Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тысячи евро <…> и 61,9 тысячи гривен, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тысячи гривен», — приводит сообщение госуправления 112.ua.
Канал отметил, что осенью Зеленский посещал заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Тогда поездка обошлась в сумму более 1,7 миллиона гривен.
Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. На переговорах присутствовали лидеры России, Украины, Германии и Франции. В рамках саммита Зеленский впервые провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопрос договора о транзите газа, а также выполнение Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.