Стало известно, во сколько раз подорожали туристические путевки в 2022 году

Туристические путевки за последний год подорожали в 1,5 раза. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе по бронированию путевок Travelata.ru.

Таким образом, средняя стоимость поездки в Турцию в 2021 году равнялась примерно 100 тысячам рублей, а в 2022 году стала стоить 157 тысяч рублей.

«Главная причина — рост стоимости билетов на самолет. Причем повышение касается почти всех направлений», — рассказали в туристическом агентстве.

Аналитики сервиса сообщили, что летом 2022 года по спросу лидируют отечественные курорты.

«В России планирует отдохнуть почти 51% путешественников. Если в прошлом году в Турцию хотели лететь больше половины туристов, то в 2022 году их число снизилось до 33%», — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Так, агентство уточнило, что средний чек на путевки по России составил 72 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самыми популярными городами России на майских праздниках стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.