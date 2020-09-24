Стало известно, в какой французской лаборатории проверяли анализы Навального

Лаборатория в Буше департамента Эсон на севере Франции занималась проверкой анализов Сергея Навального. Процессом руководило Главное управление вооружения. Результат специалисты получили аналогичный тому, о котором заявили их немецкие коллеги.

Детали исследования привела французская газета Le Figaro. Упомянутая в материале лаборатория включена в список учреждений, получивших аккредитацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Экспертизы в Буше вели под сверхзащитой и руководством Главного управления вооружения. Специалисты добились того же результата, что и институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене.

«Анализы <…> подтвердили использование нейротоксичного вещества», — подчеркнули во французском Минобороны.

Алексей Навальный попал в омскую больницу после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Российские врачи основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которые вызвало резкое изменение сахара в крови. Яда в крови и моче основателя ФБК они не нашли.

После того, как Навального перевезли в Германию, власти ФРГ заявили об отравлении блогера веществом из группы «Новичок». Выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Россия до сих пор ждет от Германии ответ на официальный запрос по ситуации. Проверку начали российская прокуратура и полиция.

Во вторник 22 сентября Алексея Навального выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.