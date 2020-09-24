facebook_pixel
    24 сентября 2020, 12:21

    Стало известно, в какой французской лаборатории проверяли анализы Навального

    Александра Ломейко

    Лаборатория в Буше департамента Эсон на севере Франции занималась проверкой анализов Сергея Навального. Процессом руководило Главное управление вооружения. Результат специалисты получили аналогичный тому, о котором заявили их немецкие коллеги.
    Стало известно, в какой французской лаборатории проверяли анализы Навального

    Детали исследования привела французская газета Le Figaro. Упомянутая в материале лаборатория включена в список учреждений, получивших аккредитацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Экспертизы в Буше вели под сверхзащитой и руководством Главного управления вооружения. Специалисты добились того же результата, что и институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене.

    «Анализы <…> подтвердили использование нейротоксичного вещества», — подчеркнули во французском Минобороны.

    Алексей Навальный попал в омскую больницу после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Российские врачи основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которые вызвало резкое изменение сахара в крови. Яда в крови и моче основателя ФБК они не нашли.

    После того, как Навального перевезли в Германию, власти ФРГ заявили об отравлении блогера веществом из группы «Новичок». Выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

    Россия до сих пор ждет от Германии ответ на официальный запрос по ситуации. Проверку начали российская прокуратура и полиция.

    Во вторник 22 сентября Алексея Навального выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

    Новости SMI.FM