Мир 03 июля 2023, 01:04 Стало известно, в каких городах Украины больше всего не хотят в НАТО Опрос группы «Рейтинг»: в Одессе и Харькове меньше всего хотят вступления Украины в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Одессы и Харькова меньше всего хотят присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая группа «Рейтинг».

Исследование показало, что за вступление украинской стороны в НАТО проголосовали 53% одесситов, 62% харьковчан, 69% днепровцев и 80% киевлян. Наибольшее количество сторонников вероятного присоединения оказалось во Львове на западе страны — 92%.

Реклама

Также в Одессе и Харькове меньше всего граждан, которые одобряют вступление Украины в Европейский союз. За такую возможность проголосовали 66% одесситов и 77% харьковчан.

Ранее ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз заявил, что НАТО принесет в жертву Украину ради собственного выживания. По его словам, альянс не сможет пережить победу России в украинском конфликте.