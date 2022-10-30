Стало известно условие, при котором США начнут с Россией переговоры по Украине | 360°

Мир 30 октября 2022, 19:02 Стало известно условие, при котором США начнут с Россией переговоры по Украине NI: США начнут переговоры с России по Украине в случае поражения партии Байдена на выборах РИА "Новости"

Читать 360tv в

Американские власти могут начать переговоры с Россией по Украине в случае победы на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс Республиканской партии. Такой прогноз сделал обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

В качестве примера автор статьи привел высказывание лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти. Он намекнул, что его партийное объединение в зависимости от результатов выборов настроено пересмотреть объемы траншей для киевских властей.

Реклама

Маккарти признал важность Украины в американской повестке, но обратил внимание, что Белый дом не может зацикливаться на проблеме.

Реклама

Политический обозреватель определил такое заявление конгрессмена как намек: власти ожидаемо должны ставить во главу угла интересы избирателей, но пока в украинском кризисе действия США расходятся со словами.

Автор публикации назвал три задачи Белого дома: не допустить прямого столкновения с Россией и окончательно не ухудшить отношения с ней, а также максимально ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он напомнил, что администрация президента Байдена пока не решила два из них.

Мэй считает, что упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией приближает мир к ядерной катастрофе.

Ранее платформой для переговоров российского лидера Владимира Путина и Байдена назвали желание США слушать Россию.