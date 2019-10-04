Стало известно условие, при котором Джонсон попросит об отсрочке Brexit
Британский премьер Борис Джонсон попросит ЕС отсрочить Brexit, если Лондон и Евросоюз не придут к новому соглашению к 19 октября. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, соответствующий правительственный документ обнародовал юрист Джо Моэм, который представляет интересы противников «жесткого Brexit» в сессионном суде Эдинбурга.
Отмечается, что глава кабмина Британии направит в Евросоюз просьбу об отсрочке в том случае, если условия «жесткого» выхода Соединенного Королевства из ЕС не будут соблюдены.