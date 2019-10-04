  • Стало известно условие, при котором Джонсон попросит об отсрочке Brexit

    04 октября 2019, 20:14

    Артур Блянихов

    Британский премьер Борис Джонсон попросит ЕС отсрочить Brexit, если Лондон и Евросоюз не придут к новому соглашению к 19 октября. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, соответствующий правительственный документ обнародовал юрист Джо Моэм, который представляет интересы противников «жесткого Brexit» в сессионном суде Эдинбурга.

    Отмечается, что глава кабмина Британии направит в Евросоюз просьбу об отсрочке в том случае, если условия «жесткого» выхода Соединенного Королевства из ЕС не будут соблюдены.