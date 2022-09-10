Стало известно точное время провозглашения Карла III королем | 360°

Мир 10 сентября 2022, 07:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стало известно точное время провозглашения Карла III королем Букингемский дворец: заседание Совета престолонаследия начнется в Лондоне в 10:00 Букингемский дворец

Читать 360tv в

Карла III официально провозгласят королем Великобритании сегодня. Заседание Совета престолонаследия начнется в Лондоне в 10:00 по местному времени — в 12:00 по московскому, сообщил Букингемский дворец.

«Его Величество будет провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в 10:00 завтрашнего дня, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце», — указано в документе.

Реклама

Совет престолонаследия включает около 700 человек, среди которых новая премьер-министр Британии Лиз Трасс, главы Минфина, МИД и МВД, члены Тайного совета, в том числе члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, послы.

Реклама

Вначале Тайный совет — совещательный орган при монархе — объявит о восшествии Карла III на престол без его участия. Затем он возглавит заседание.

Новый король принесет единственную клятву — защищать Церковь Шотландии. Такова трехвековая традиция. Клятва, касающаяся Церкви Англии, прозвучит плзже в здании парламента.

Публичную прокламацию об объявлении наследника королем зачитают с балкона Сент-Джеймского дворца под фанфары в 11:00, или 13:00 по московскому времени. Флаги, приспущенные после смерти королевы Елизаветы II, поднимут в знак признания монарха. Одновременно в Гайд-парке Отряд Его Величества королевской конной артиллерии даст салют из 41 залпа. Час спустя прокламацию огласят в лондонском Сити. Артиллерийский салют из 62 залпов дадут в Тауэре.

В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе прокламацию огласят через 24 часа.

0 0 0 0 0 0