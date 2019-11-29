Стало известно точное место проведения саммита «нормандской четверки»

Дворец является резиденцией французского президента. О том, что саммит пройдет в его стенах, сообщили в канцелярии французского лидера Эмманюэля Макрона.

Названы основные тезисы Зеленского на встрече «нормандской четверки» Подробнее

«Саммит в „нормандском формате“ состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря 2019 года. В нем примут участие президент республики Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — указано в официальном сообщении.

Саммит так называемого «нормандского формата» получил свое название из-за места первой встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в Шато-де-Бенувиль в Нормандии 6 июня 2014 года. Предполагалось обсудить начавшуюся войну на востоке Украины и меры по урегулированию ситуации.