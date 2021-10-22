Стало известно состояние режиссера, которого случайно ранил Болдуин

Режиссер Джоэл Соуса, раненый в результате выстрела актером Алеком Болдуином во время съемок фильма «Ржавична» в Нью-Мексико, находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

Съемочная группа фильма снимала эпизод, в котором героя Алека Болдуина стрелял из пистолета. Предполагалось, что он будет заражен холостыми патронами. Однако после выстрела осколки пуль попали в 42-летнего оператора Галину Хатчинс и реэиссера Джоэла Соуса. Женщина получила тяжелое ранение, и с помощью санавиации была доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли ее спасти.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе подтвердил информацию о том, что именно Болдуин сделал роковой выстрел. Также в полиции сообщили, что Соуса находится в критическом состоянии.

Алек Болдуин является продюсером фильма и исполняет там главную роль. За несколько часов до случившегося он опубликовал в Instаgrаm фото со съемок.

«Обратно в персонажа, в офисе. Черт… это утомительно», — написал актер.

Пока ему не выдвинуто никаких обвинений. Съемки фильма приостановлены.