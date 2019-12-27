Стало известно состояние пострадавших при крушении самолета в Казахстане

По данным акимата, в больницу увезли восемь детей, они в сознании с различными травмами. В таком же состоянии пятеро взрослых. Остальных, 17 человек, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Погибших, по последней информации, 14 человек.

По предварительным данным, при крушении самолета под Алматы погибли 14 человек — администрация города

Кроме того, удалось установить личности семи погибших в авиакатастрофе, сообщил комитет по ЧС.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан утром в пятницу, 27 декабря. Лайнер потерял высоту, врезался в бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. Место крушения — жилой сектор. Известно, что на борту было 100 человек, из которых 95 — пассажиры, россиян среди них нет. Свою деятельность уже приостановила компания, а также прекращены полеты самолетов Fokker в Казахстане. Ранее «360» публиковал кадры с места катастрофы.