  • Стало известно, сколько WADA потратили на антидопинговое расследование против России

    24 октября 2019, 00:29

    Нина Петлинова

    Стало известно, какую сумму Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потратило на расследование дела о нарушении антидопинговых правил в России. Об этом в среду, 23 октября, сообщил министр спорта Польши Витольд Банька, который претендует на пост президента организации. Его слова процитировало местное издание Przeglad Sportowy.
    Стало известно, сколько WADA потратили на антидопинговое расследование против России

    Банька сообщил, что годовой бюджет оганизации составляет 36-40 миллионов долларов. По его словам, на расследование по делу о нарушении антидопинговых правил российскими легкоатлетами в WADA потратили 1,7 миллиона долларов.

    Кандидат на пост президента WADA подчеркнул, что организация хотела бы проводить большее число расследований, однако не может этого делать из-за недостатка ресурсов.