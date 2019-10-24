Стало известно, сколько WADA потратили на антидопинговое расследование против России
Стало известно, какую сумму Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потратило на расследование дела о нарушении антидопинговых правил в России. Об этом в среду, 23 октября, сообщил министр спорта Польши Витольд Банька, который претендует на пост президента организации. Его слова процитировало местное издание Przeglad Sportowy.
Банька сообщил, что годовой бюджет оганизации составляет 36-40 миллионов долларов. По его словам, на расследование по делу о нарушении антидопинговых правил российскими легкоатлетами в WADA потратили 1,7 миллиона долларов.
Кандидат на пост президента WADA подчеркнул, что организация хотела бы проводить большее число расследований, однако не может этого делать из-за недостатка ресурсов.