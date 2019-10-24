Стало известно, сколько WADA потратили на антидопинговое расследование против России

Банька сообщил, что годовой бюджет оганизации составляет 36-40 миллионов долларов. По его словам, на расследование по делу о нарушении антидопинговых правил российскими легкоатлетами в WADA потратили 1,7 миллиона долларов.

Кандидат на пост президента WADA подчеркнул, что организация хотела бы проводить большее число расследований, однако не может этого делать из-за недостатка ресурсов.