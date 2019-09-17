Стало известно, сколько украинцев поддерживают Зеленского

Итоги исследования показали, что 45% украинцев положительно относятся к работе нового состава кабинета министров, негативно оценили 8% опрошенных.

В свою очередь, 50% респондентов положительно оценили и работу фракции «Слуга народа» в Верховной раде. Отрицательно к ее деятельности отнеслись 11% опрошенных украинцев.

Согласно данным «Газеты.ru», 79% жителей Украины доверяют работе президента Украины Владимира Зеленского, 74% — Вооруженным силам Украины, а волонтерским организациям — 69%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 64%, Национальной гвардии Украины — 64%, Церкви — 63%, СМИ Украины — 56%.