Мир 10 февраля 2023, 09:47 Стало известно, сколько стоит откуп от отправки на передовую в украинских войсках «Страна.ua»: украинский военнослужащий может откупиться от передовой за 15 тысяч гривен

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В рядах украинской армии выявили случаи вымогательства среди военнослужащих, которые не желают отправляться в зону спецоперации. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«За 10-15 тысяч гривен (около 300-400 долларов — прим. ред.) солдат или сержант может „купить“ возможность не быть направленным на передовую», — говорится в публикации.

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За видимость службы на передовой военнослужащий может отдать половину «боевой» надбавки в размере 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов — прим. ред.). При этом боец будет находиться на второй или третьей линиях фронта.

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В материале также говорится, что украинских бойцов отправляют в законный отпуск за 540 долларов. Даже положенную выплату военнослужащим начисляют не ко времени. Солдатам за деньги предлагают ускорить процесс выдачи средств.

При этом если военнослужащий пожалуется, то в его адрес поступают угрозы, руководство начинает выдвигать сфабрикованные обвинения в неподчинении, нарушении устава, самовольном оставлении части.

Поборы на Украине начались сразу после того, как в стране объявили мобилизацию. В военкоматах просили с украинцев 10 тысяч долларов за отсрочку от службы в армии.