Стало известно, сколько потратит «Нафтогаз» на корпоративные цели

Уточняется, что «Нафтогаз» получит эти деньги по итогам размещения еврооблигаций компании. Срок их обращения составит семь лет. Ожидается, что предприятие получит всю сумму уже восьмого ноября, как только все юридические процедуры будут завершены. Часть полученных средств должна погасить более дорогие обязательства корпорации.