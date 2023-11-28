Мир 28 ноября 2023, 18:44 Стало известно, сколько Норвегия заработала на украинском конфликте NRK: Норвегия заработала на украинском конфликте около 28,6 миллиарда евро unsplash.com

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В прошлом году Норвегия заработала на конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро). Об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на данные Института торговли Норвегии.

Расчеты дополнительной прибыли в своей диссертации привели исследователи Эйрик Хьалте и Ида Элисабет Уберг Госланд. Такой доход объяснили тем, что после начала украинского конфликта на мировом рынке резко выросли цены на газ. Динамика оказалась выгодной для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль считается одной из базовых.

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«То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения», — прокомментировал расчеты лидер партии «Зеленые» Арильд Хермстад.

Сумма, полученная исследователями, составляет примерно 27% доходов от экспорта норвежского газа в 2022 году, если не учитывать поставки в Великобританию.

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что Норвегия не сможет заместить российские мощности на европейском газовом рынке. Это доказывают низкие показатели добычи энергетических ресурсов в стране.

Ранее стало известно, что в Чехии возобновили закупки российского природного газа. При этом в апреле страна полностью отказалась от поставок голубого топлива из России, сообщали «Известия».