Мир 09 апреля 2023, 14:54 Стало известно, сколько людей могли остаться под завалами рухнувшего дома в Марселе Глава МВД Франции Дарманен: под завалами дома в Марселе могли остаться до 10 человек YouTube

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Под завалами рухнувшего дома в Марселе могут оставаться до 10 человек, угроза обрушения соседних зданий осложняет спасательные работы. Об этом рассказал с места происшествия министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Его заявление транслировал канал France Info.

«Как мы полагаем, под завалами остаются от четырех до 10 человек», — констатировал министр.

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Он пояснил, что точно известно о том, что на момент обрушения в доме были четверо, но оценка ведется исходя из максимально возможного количества людей под завалами.

На месте более 100 спасателей, но чтобы они могли начать разбор завалов, нужно, чтобы потух пожар. Пока сотрудники оперативных служб разбирают завалы вокруг зданий, которые угрожают обрушиться. Одно из соседних зданий уже частично разрушилось.

Пока сообщается о шести пострадавших, их жизни ничто не угрожает. Среди полицейских и спасателей жертв нет. Власти планируют эвакуировать людей из порядка 30 домов в районе обрушения.

Рухнувший дом не числилось в списке аварийных, жители не жаловались на его состояние. Причины случившегося неизвестны.