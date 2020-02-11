Стало известно, сколько ядерных бомб США хранится на авиабазе Инджирлик

По данным издания, на территории авиабазы хранятся до 50 ядерных бомб В6. Они весят более 300 килограмм и достигают в длину 3,6 метра. Эти снаряды могут взрываться в воздухе во время свободного падения или на парашюте, сброшенном с низколетящего самолета.

Всего у Соединенных Штатов таких ядерных бомб 230. Часть из них находится в Турции и западноевропейских странах. 20 — в Италии, 20 — в Нидерландах, 20 — в Бельгии.