Европе предрекли потери в 1,5 триллиона евро в борьбе с энергокризисом | 360°

Мир 05 октября 2022, 05:01 Поделиться Telegram

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Viber Европе предрекли потери в 1,5 триллиона евро в борьбе с энергокризисом Эксперты подсчитали, что борьба с энергокризисом обойдется Европе в 1,6 трлн евро

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Для смягчения последствий энергетического кризиса странам Европы придется дополнительно заплатить до 1,6 триллиона евро. Иначе Евросоюз может потерять ВВП на уровне от 6,5% до 11,5%. Эти данные предоставила консалтинговая компания «Яков и партнеры», результаты исследования процитировал ТАСС.

«Ожидается, что в 2023 году правительства европейских стран также продолжат политику ручного управления экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП от 6,5 до 11,5% (0,9 — 1,7 триллиона евро) за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли», — говорится в исследовании.

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Эксперты предположили, что кризис такого масштаба вызовет увеличение числа банкротств, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ. Велик риск затяжной депрессии.

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Из-за роста стоимость энергоносителей и дефицита газа ряд отраслей в Европе будут вынуждены сократить производство. Это приведет к сокращению рабочих мест

«Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1-1,6 триллиона евро», — говорится в документе.

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