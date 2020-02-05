Стало известно, сколько человек излечились от коронавируса
Более тысячи человек излечились от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, всего от нового китайского вируса излечились 1016 пациентов. При этом зараженными до сих пор числятся 24608 человек. 494 человека стали жертвами эпидемии.
В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксировано первая вспышка неизвестной пневмонии, возбудителем которой оказался коронавирус 2019-nCoV.
В России зафиксировали два случая заражения: в Тюменской области и Забайкалье. Утром 5 февраля в Тюмень прилетел самолет с россиянами, которых эвакуировали из Уханя. Никто из них не инфицирован, но они все равно будут на карантине в течение двух недель.