Мир 04 сентября 2023, 10:13 Стало известно, повлияет ли на Россию замена министра обороны Украины Врио главы ДНР Пушилин: замена главы Минобороны Украины ничего не изменит для РФ РИА «Новости»

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Замена главы Минобороны Украины ничего не изменит для России. На это указал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

«Для нас это ничего не меняет», — подчеркнул он.

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Пушилин уточнил, что замена министра — «внутриполитическая кухня», и добавил, что прежний глава оборонного ведомства Алексей Резников «достаточно серьезно себя дискредитировал».

О том, что он покинет пост, стало известно накануне. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что министерство нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия с военными и мирными жителями. Новым министром станет Рустем Умеров, сейчас возглавляющий Фонд государственного имущества Украины.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что руководителя Минобороны сменили в основном в связи с провалом контрнаступления ВСУ. А американские СМИ напомнили, что Резникова ловили на коррупции в армии и обвиняли в затягивании конфликта, а также — что он сам хотел уволиться.