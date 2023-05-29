Мир 29 мая 2023, 12:43 Стало известно, почему Зеленский еще не объявил о начале контрнаступления AT: президент Украины Зеленский не решился объявить о контрнаступлении из-за оснащения ВСУ Flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский по нескольким причинам не решается объявить о начале контрнаступления ВСУ, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. По его мнению, глава государства сомневается в способности своей армии противостоять российским бойцам в воздухе.

Обозреватель напомнил, что Украина запланировала крупное наступление «в ближайшее время», однако до сих пор никто из руководства страны не озвучил конкретные даты операции. По словам Брайена, на президента Владимира Зеленского оказывают давление из США.

Реклама

«Он (Зеленский — прим. ред.) колеблется, несмотря на организацию 12 бригад, девять из которых оснащены американским и европейским оружием, включая танки Leopard», — отметил журналист.

Автор статьи добавил, что руководство страны сомневается в способности бойцов ВСУ сражаться с российскими войсками в воздухе. По мнению Брайена, вызывает сомнение у Зеленского и качество западного оружия. Из-за этого украинский лидер пока не решился на объявление о начале контрнаступления.

Россия готова к анонсированной операции Украины, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, противнику будет сложно передвигаться на тяжелой технике в Запорожской области, потому что сильные дожди размыли местные дороги.