Мир 26 июля 2023, 07:51 Стало известно, почему задерживаются поставки истребителей F-16 на Украину Politico: Запад пока не согласовал планы обучения пилотов ВСУ управлению F-16 РИА «Новости»

Читать 360tv в

США и их союзники пока не смогли согласовать вопросы обучения пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16, поэтому получение этих самолетов Украиной задерживается. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на должностные лица Соединенных Штатов.

В частности союзники должны определиться с местом подготовки летчиков. Один из рассматриваемых вариантов — американский Тусон (штат Аризона), но эта идея пока «не получила особого развития». Второй — обучение в Европе, куда специально для этого отправятся американские военные пилоты. Пока, по данным источника, выбирается «наиболее практичный путь», ни один вариант не исключается.

Реклама

Один из собеседников издания добавил, что первые шаги уже сделаны: аэрокосмическая подрядная компания Draken International начала брать на работу отставных военных летчиков специально для обучения ВСУ. Подготовка, предположительно, будет проходить на объекте, который сейчас возводят в Румынии, еще один центр подготовки могут открыть в Дании.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что Запад надеется начать подготовку украинцев в течение лета — скорее всего, в Европе. На вопрос о сроках поставок истребителей там ответили, что «сообщить пока нечего». Должностные лица США считают, что истребители поступят на Украину не раньше весны 2024 года.

Пока Госдепартамент США не одобрит передачу учебных материалов, в том числе инструкций по эксплуатации и летных тренажеров, подготовка к применению F-16 не начнется, отметило издание. Пока этого не произошло.

При этом Украина уже вовсю строит планы на эти истребители.