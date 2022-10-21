Аналитик назвал причину отказа Венгрии от антироссийских санкций | 360°

21 октября 2022, 10:57
Аналитик назвал причину отказа Венгрии от антироссийских санкций
Аналитик Адамидов: Венгрия отказалась от санкций против РФ из-за зависимости от газа
Венгрия добилась исключения из списка стран, которые введут потолок цен на газ в случае принятия этой меры. Такое заявление сделал премьер-министр государства Виктор Орбан. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в интервью «360» поделился предположением, почему Венгрия пошла на такой шаг.
«Венгрия очень сильно зависит от газа», — сказал он;
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По его словам, такая же ситуация наблюдается и в ряде других государств Восточной Европы. Адамидов отметил, что у Венгрии нет выхода к морю, поэтому у этой страны не осталось иных альтернативных источников импорта газа.
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«При определенных вариантах развития событий родина Орбана и вовсе рискует остаться без голубого топлива. Поэтому представители Венгрии и добились отказа от участия в антироссийских санкциях ЕС, связанных с введением потолка цен на газ», — сообщил собеседник «360».
По его мнению, для нынешних стран на территории Австро-Венгрии будут прорабатывать особые условия.
«Они будут на особом счету. У них будет отдельная история с газом», — предположил он.
Также Адамидов поделился мнением относительно реализации меры, связанной с введением потолка цен на газ в Европе.
«Скорее всего, номинально эти санкции поддержат все, но каждый по-своему будет их исполнять», — сказал он.
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Санкции
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