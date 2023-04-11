Мир 11 апреля 2023, 08:48 Стало известно, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу Politico: США не начали поставки Украине по ленд-лизу, чтобы не заставлять власти платить РИА «Новости»

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Американские власти до сих пор не начали передавать Украине оружие по ленд-лизу, хотя эти поставки одобрили год назад. Об этом сообщило издание Politico.

По утверждениям источников издания, это решение связано с нежеланием США накладывать на киевские власти денежные обязательства.

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«Мы уделяем приоритетное внимание помощи в области безопасности, за которую им не пришлось бы нам платить», — уточнил один из ньюсмейкеров.

При этом американцы не готовы отказываться от ленд-лиза в будущем. Пока же на первом месте — поставки вооружения в рамках других полномочий, которые одобрил конгресс.

В начале марта помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер высказал мнение, что Украина должна начать платить за поставляемое ей оружие. Журналист, общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов заявил «360», что Украина — государство-банкрот.