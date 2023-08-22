Мир 22 августа 2023, 11:13 Стало известно, почему США не хотят окончания конфликта на Украине Украинский режиссер Лопатенок: США хотят затяжного конфликта на Украине Министерство обороны Украины

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Соединенным Штатам выгоден затяжной конфликт на Украине — за счет него они максимизируют доходы от производства и продажи вооружений. На это указал украинский режиссер Игорь Лопатенок в интервью Golos Eu.

Он заметил, что США не нужна победа ни с одной, ни с другой стороны, поскольку она приведет к эскалации конфликта. Режиссер считает, что страна больше заинтересована в «управляемом долгосрочном конфликте», аналогичном войне в Афганистане. Лопатенок пояснил, что печатный станок находится в руках правительства США, поэтому нет смысла продавать оружие «кому-то на сторону» — важно только, чтобы сохранялась его постоянная нехватка на складах.

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«Америке нужен бесконечный конфликт», — резюмировал Лопатенок.

Он добавил, что Владимир Зеленский обеспечивает «менеджмент „счастливости“ ВПК США».

Ранее СМИ писали, что Украина попросила у США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые якобы помогут ВСУ «освободить» Крым.