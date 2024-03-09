Мир 09 марта 2024, 01:48 Стало известно, почему на Украине не ремонтируют американские гаубицы FP: Украина не может ремонтировать гаубицы M777 из-за экспортного закона США РИА «Новости»

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Украина не может ремонтировать стволы американских гаубиц М777, потому что у местных компаний нет на это разрешения в соответствии с экспортным законодательством США. Об этом написало издание Foreign Policy.

«Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777», — уточнило издание.

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Украинские производители могут попробовать сделать копии стволов, но тогда их могут обвинить в нарушении прав интеллектуальной собственности. Специалисты по ремонту не могут поехать на передовую из-за ограничений на перемещение, которое касается военных подрядчиков.

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