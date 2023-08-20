Мир 20 августа 2023, 07:32 Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» США на Луне Орбита «Луны-25» не позволила сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США NASA

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Орбита космической станции «Луна-25» не позволила сфотографировать высадочные модули кораблей «Аполлон», которые подтвердили бы высадку американских астронавтов на спутник Земли. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Института космических исследований Натан Эйсмонт.

«Чтобы сфотографировать их, можно было бы подобрать нужную орбиту. Однако ее выбирали, чтобы прилуниться куда нужно. Это самая основная задача. Но в целом сфотографировать возможно», — сказал он.

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Эйсмонт отметил, что в настоящее время на текущей орбите станции невозможно сфотографировать посадочные модули.

В субботу, 19 августа, Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25». Ведомство отметило, что аппарат не смог выйти на предпосадочную орбиту. Причины этого неизвестны, специалисты начали работу над ситуацией.

Ранее Эйсмонт объяснил, что главной задачей аппарата «Луна-25» является поиск воды на естественном спутнике Земли.