Стало известно отношение европейцев к российским вакцинам от ковида

Только треть жителей Европы доверяют российским вакцинам от коронавируса. Наибольшим расположением пользуются препараты, разработанные в самом ЕС. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра Европейского совета по международным делам (ECFR).

Опрос о доверии к вакцинам разных стран проводили среди жителей 12 стран Евросоюза, сообщил РБК. Согласно результатам исследования, полностью доверяют российским препаратам лишь 7% людей. Еще 26% респондентов заявили, что доверяют в некоторой степени. Относятся с подозрением или вовсе не доверяют вакцинам из России 30% и 25% опрошенных соответственно. Остальные жители ЕС затруднились ответить на вопрос.

Больше всего европейцы расположены к препаратам от ковида, созданным на территории Евросоюза. Полностью доверяют таким препаратам 19% участников исследования. Доверяют в некоторой степени 43% людей, а 28% относятся полностью негативно или с подозрением.

«Когда дело касается здоровья, европейцы доверяют западной медицине больше, чем любой другой, особенно применительно к вакцинам», — подчеркнули аналитики ECFR.

При этом они добавили, что несмотря на низкие показатели, порядка половины живущих в Италии заявили о доверии российским вакцинам. Такое же количество оказалось в Венгрии и Болгарии.

После начала выпуска вакцины «Спутник V» западные страны стали вести активную кампанию против российского препарата. Об этом говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Признавать вакцину стали только после подтверждения ее эффективности научными журналом The Lancet.