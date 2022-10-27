Стало известно об усилении группировки ВСУ в северном регионе близ Белоруссии | 360°

Мир 27 октября 2022, 12:58 Стало известно об усилении группировки ВСУ в северном регионе близ Белоруссии Украинский Генштаб заявил об усилении группировки ВСУ в северном регионе близ Белоруссии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные усилили группировку в северном регионе рядом с Белоруссией, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, это сделали для того, чтобы противостоять «любому возможному нападению», сообщило местное издание «Политика страны».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отметил увеличение группировки российских войск на Херсонском направлении, признав, что ситуация меняется в неприятную для ВСУ сторону, написал RT.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также сообщал о замедлении продвижения украинских войск на юге. По его словам, виной этому серьезная оборона российской армии и погодные условия.

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По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, ВСУ продолжают совершать попытки прорыва обороны, но каждый раз они заканчиваются провалом.