Мир 27 марта 2024, 00:08 Стало известно об украинском паспорте у капитана судна, снесшего мост в США Капитаном судна, снесшего мост в американском Балтиморе, оказался украинец Freepik

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Капитаном контейнеровоза Dali, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, предположительно, оказался украинец. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на портал Balticshipping.

«Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, предположительно, гражданин Украины», — говорится в публикации.

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По данным ФБР, причиной столкновения стали технические неисправности судна и потеря контроля над ним, обрушение моста не является терактом.

По данным портала Balticshipping, капитану контейнеровоза — 52 года, его зарплата составляет 10 200 долларов в месяц.

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