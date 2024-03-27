27 марта 2024, 00:08
Стало известно об украинском паспорте у капитана судна, снесшего мост в США
Капитаном судна, снесшего мост в американском Балтиморе, оказался украинец
Капитаном контейнеровоза Dali, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, предположительно, оказался украинец. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на портал Balticshipping.
«Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, предположительно, гражданин Украины», — говорится в публикации.
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По данным ФБР, причиной столкновения стали технические неисправности судна и потеря контроля над ним, обрушение моста не является терактом.
По данным портала Balticshipping, капитану контейнеровоза — 52 года, его зарплата составляет 10 200 долларов в месяц.
В начале марта в США сошел с рельсов товарный поезд компании Norfolk Southern с силиконовыми гранулами. Он упал в реку, в аварии никто не пострадал.
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