Мир 26 февраля 2024, 07:32 Стало известно об убийстве еще одного русского в районе, где нашли тело Кузьминова Житель Вильяхойоса заявил об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова Unsplash

Читать 360tv в

В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости», что это произошло в результате разборок.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого. <...> [Это произошло] из-за каких-то разборок», — сказал он.

Реклама

По словам собеседника агентства, Вильяхойоса перестал быть безопасным районом два года назад. Его населили украинцы и русские, между которыми случались потасовки. Косина Фусьон заявил, что к недавнему времени ситуация стабилизировалась.

Убийство Максима Кузьминова, по мнению местных жителей, совершили профессионалы. Ресторатор обратил внимание на то, что киллеры сумели не оставить никаких следов и не попасть в объектив видеокамер, которых много в этом районе.

Агент по недвижимости Ана-Мария заявила журналистам, что перебежчик, скорее всего, снял жилье в Испании по серой схеме. По ее мнению, он не мог купить апартаменты за такой короткий срок.