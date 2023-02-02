Мир 02 февраля 2023, 00:33 Еще один чиновник на Украине покинет свой пост «Цензор.Нет»: врио главы департамента военно-технической политики Украины уйдет в отставку РИА «Новости»

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Еще один чиновник на Украине решил уйти в отставку, сообщило украинское издание «Цензор.Нет». заявление об уходе с должности подал временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев.

«Александр Лиев написал заявление об увольнении с должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины», — сказано в публикации.

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников, как отмечается, пока не рассматривал заявление Лиева об уходе с должности, поскольку находится в командировке.

В середине января стало известно об отставке уже бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Вслед за ним своих должностей лишились еще несколько крупных в стране фигур. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уволит чиновников, которые не соответствуют требованиям. Уже через несколько часов после заявления украинского лидера стало известно об уходе в отставку руководящего состава таможенной службы Украины.