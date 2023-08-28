Мир 28 августа 2023, 10:22 Стало известно об отчаянии Польши из-за ненависти к России Mysl Polska: Польша оказалась в отчаянном положении из-за поддержки Украины РИА «Новости»

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Ненависть властей Польши к России и приверженность к беспрекословной поддержке Украины привели республику к отчаянию. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Станислав Белень.

«Ни одно государство Восточной и Центральной Европы не питает такую же ненависть к России, как Польша. Упорная приверженность Украине поставила поляков в отчаянное положение, в котором они пожертвуют своими национальными интересами и ресурсами», — отметил он.

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По мнению автора статьи, таким образом Польша предала дух добрососедства, в основе которого лежит уважение интересов и ценностей другой страны.

«Однако киевский режим давно нарушает подобную взаимность, но в Польше делают все, чтобы этого не замечать», — добавил Белень.

В последнее время отношения Польши и Украины обострились из-за ситуации с запретом экспорта украинского зерна. Президент республики Анджей Дуда заявлял, что у страны есть собственные интересы в защите национального продовольственного рынка.