Мир 28 ноября 2022, 11:27 Стало известно об особых каналах связи между США и Россией по управлению ядерными рисками Временная поверенная в делах США Руд сообщила о канале связи с РФ по управлению рисками

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Между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует канал связи для управления рисками. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

«Этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой», — рассказала она.

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По ее словам, в числе тем для обсуждения по этому каналу являются ядерные риски.

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Руд отметила, что ранее Бернс никаких предварительных переговоров не проводил. Также она опровергла урегулирование конфликта на Украине со стороны главы ЦРУ.

По словам Руд, представители российского и американского ведомств могут вновь задействовать этот канал связи в дальнейшем. При этом она отметила, что пока подобные переговоры отсутствуют в графиках Бернса и Нарышкина.

Встреча глав ЦРУ и СВР прошла в Анкаре в середине ноября. По данным координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, целью переговоров стала проверка каналов связи между двумя странами.