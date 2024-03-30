Мир 30 марта 2024, 11:00 Стало известно о застрявших в Египте российских туристах АТОР: туристы из России застряли в Египте из-за закрытого неба для Southwind РИА «Новости»

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Российские туристы не смогли своевременно покинуть Египет из-за запрета Евросоюза на полеты для турецкой авиакомпании Southwind над странами сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейс авиакомпании Air Cairo SM903 с российскими путешественниками на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха, потому что борт посчитали аффилированным с Southwind. На этом рейсе находятся пассажиры PEGAS Touristik и Coral Travel, туристов разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

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«Ждем от авиакомпании информацию о новом времена вылета, туристов своевременно проинформируют», — заявили в Ассоциации.

По данным РБК, российские туристы в 08:00 утра вылетели в Москву. Задержка рейса составила чуть более 11 часов.

Два источника также рассказали АТОР, что на рейсы из Турции эта ситуация никак не повлияет. Вероятно, полеты будут длиться чуть дольше из-за облета воздушного пространства ЕС с востока.

Ранее стало известно, что часть следующих из России в Египет рейсов полетят через Анталью по техническим причинам.